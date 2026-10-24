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आज 24 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: कामकाज में सावधानी बरतें, खर्चों पर रखें ध्यान

Aaj ka Singh Rashifal 24 October 2026, Leo Horoscope Today: संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिजन मदद को तत्पर रहेंगे.

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करियर व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ते रहें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. अधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सहकार बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. अनुबंधो में सजग रहेंगे. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिजन मदद को तत्पर रहेंगे. लापरवाही से बचें.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. कार्य योजनाएं सामान्य रहेंगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव रहेगा. विभिन्न विषयों में विनम्रता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ औसत रहेगा. सीख सलाह पर अमल में लाएं. भेंट में सतर्कता रखें. बचत की तुलना में रिवेश बढ़ा हुआ रह सकता है. संरक्षण पर जोर बढ़ाएं.

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प्रेम मैत्री- प्रेम में विनय विवेक से काम लें. सहकार बनाए रखेंगे. परिवार में अपनों से अधिक अपेक्षा न रखें. संबंधियों का साहस बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट करें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे.

वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व पर फोकस बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूत बनें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. स्पष्ट रहें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

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शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

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