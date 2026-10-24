आज 24 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें, निवेश सोच-समझकर करें

कार्यक्षमता अपेक्षित बनी रहेगी. विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है. विविध मामले लंबित बने रह सकते हैं. अतिउत्साह व दिखावे से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिमपूर्ण कार्य न करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिश्रम से स्थिति मजबूत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में समन्वय बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. समय प्रबंधन को बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. बैंकिग लोन आदि कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में सजगता बनाए रहेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएं. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखें. श्रम व सहकार पर बल बनाए रहें. समकक्षों का साथ रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में उतावली से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. प्रलोभन में आने से बचें. लापरवाही में नुकसान की आशंका है. उधार से बचें. निवेश पर नियंत्रण रखें. नियमों की अवहेलना न करें.

प्रेम मैत्री- घरवालों को समझने का प्रयास करें. अपनों की खुशी के लिए सक्रियता बनाए रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें. रिश्तों में धैर्य रखें. व्यर्थ बातों में नहीं आएं. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. आत्मनियंत्रण रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों में सजग रहें.



आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भ्रम से बचें.



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शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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