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आज 24 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में खुशखबरी मिलेगी

Aaj ka Kark Rashifal 24 October 2026, Cancer Horoscope Today: आस्था में वृद्धि होगी. आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. नियम बनाए रखेंगे. जनकार्यों से जुड़ेंगे.

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cancer horoscope
cancer horoscope

लाभ प्रतिशत संवारेंगे. क्षमता से अधिक करने पर जोर होगा. भाग्य बल संवार पाएगा. कार्यक्षेत्र में शुभ सूचनाएं मिलेंगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. आस्था में वृद्धि होगी. आपसी सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. नियम बनाए रखेंगे. जनकार्यों से जुड़ेंगे. धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे. हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- नपातुला जोखिम उठाएंगे. सबका सहयोग बनाए रहेंगे. सहकारिता व सूझबूझ बढ़ााएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. स्मार्टनेस बढ़ेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़ाने में सफल होंगे. परिस्थितियां शुभदायी बनी रहेंगी. लाभ बढ़ा रहेगा. प्रदर्शन अपेक्षित बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव बढ़ेगा.

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आवेश में नहीं आएं, सहजता से कार्य करें

प्रेम मैत्री- अपनों की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे . परिचितों से भेंट में सहज होंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति में सुधार आएगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सुखद सरप्राइज संभव है.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. पुण्य कार्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 8

शुभ रंग : वाटर ब्लू

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