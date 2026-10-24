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आज 24 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: करियर में चमकेगी किस्मत, धन के मामले में बना रहेगा संतुलन

Aaj ka Makar Rashifal 24 October 2026, Capricorn Horoscope Today: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

भेंटवार्ता और संवाद में सक्रियता दिखाएंगे. साहसिक फैसले लेंगे. पहल पराक्रम से कार्य करेंगे. सामाजिकता पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ेंगे. संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. निजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक संवाद में सभी प्रभावित होंगे. सबसे मिलकर चलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज प्रभावपूर्ण बना रहेगा. पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्यों में सक्रियता रहेगी. सहकार पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संतुलित रहेगा. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. कार्यविस्तार के भाव से आगे बढ़ेंगे. वित्तप्रबंधन पर फोकस होगा. परंपरागत विषयों में सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- सबके साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास बनाए रहेंगे. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में सहजता रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. साझा भावना बढ़ाएंगे. संबंधियों से मेलजोल बनाए रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से आगे बढ़ेंगे. खानपान संवरेगा. साख में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या को नियमित रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. समता भाव रखें.

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शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

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