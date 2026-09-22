आज 22 सितंबर 2026 मीन राशिफल: जिम्मेदारों से भेंट होगी, कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे

आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कारोबारी मामलों में मजबूत स्थिति बनी रहेगी. साहस पराक्रम से सभी को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. चहुंओर सकारात्मक वातावरण रहेगा. करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर प्रयास बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी होगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. प्रतिभा प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. वाणिज्यिक पक्ष संवारेंगे. विविध गतिविधियों में सुधार संवार बढ़ेगा.

धन संपत्ति- करियर गति पाएगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. वित्तीय योजनाएं फलेंगी. जिम्मेदारों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सबका साथ और सहयोग मिलेगा. लाभ संवरेगा.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले अनुकूल रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. वाद संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी स्वजन सहायक होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा सरलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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