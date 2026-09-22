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आज 22 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संवरेगा मैनेजमेंट, तर्क-विवाद से रहें दूर

Aaj ka Tula Rashifal 22 September 2026, Libra Horoscope Today: भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. बड़प्पन पर जोर दें. अपनों की सुनें.

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libra horoscope
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घर में साधारण स्थिति बनी रहेगी. लोगों से भेंट मुलाकात में सहज रहें. निजी क्षेत्रों में सजगता बनाए रहें. व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को बढ़ाएंगे. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. रहन सहन प्रभावी रहेगा. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखें. व्यवहार में सहजता लाएं. उमंग उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अच्छा करेंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास सहज बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सतर्कता बढ़़ाएंगे. लक्ष्यों को पाने पर ध्यान देंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. उद्योग में सहजता रहेगी. कारोबार सकारात्मक रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ेगा. फोकस बना रहेगा. वित्तीय मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रदर्शन संवरेगा. भवन वाहन में रुचि रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. कार्यसूची बनाएंगे.

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प्रेम मैत्री- सबसे सहकार और विश्वास बनाए रखें. चर्चा संवाद में विनम्रता बढ़ाएं. कमतर बातों को अनदेखा करें. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. बड़प्पन पर जोर दें. अपनों की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- मधुर व्यवहार बनाए रखें. क्रोध व ईर्ष्या से बचें. सुविधाओं पर ध्यान रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत पर जोर दें.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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