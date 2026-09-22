आज 22 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: धैर्य और सतर्कता से साधें अपने काम, जल्दबाजी से बचें

समय मिश्रित परिणाम बनाए रखने वाला है. धैर्य से काम लें. धर्म और विश्वास से कदम बढ़ाएं. स्वास्थ्य और मनोबल प्रभावित रह सकता है. व्यक्तिगत कार्यों में जिद न करें. स्वास्थ्य से समझौता करने से बचें. भेंटवार्ता व संवाद बनाए रखें. सामंजस्यता से मामले साधें. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ-हानि संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. विवाद से बचें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सावधानी बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सलाह मशविरा बनाए रखें. अपरिचितों से दूरी बढ़ाएं. भावुकता पर नियंत्रण रखें. विवेकपूर्ण फैसले लें. विरोधी सक्रियता रखेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. नियमित गति से आगे बढ़ें.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत सामान्य होगा. वित्तीय मामलों में प्रबंधकीय पक्ष संवारें. सतर्कता बनाए रहें. नीति नियम का पालन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यस्था पर भरोसा रखें.

प्रेम मैत्री- निजी विषयों में उत्साह रखें. विनय विवेक से आगे बढ़ें. मन के मामलों में उतावली न दिखाएं. निजी संबंध प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अपनों से सुख-दुख साझा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. आवश्यक सूचना प्राप्त हो सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन में सावधानी रखें. भ्रम में न आएं. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. सात्विकता पर जोर दें. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें.

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आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. मदद बनाए रखें.

शुभ अंक : 4, 5 और 9

शुभ रंग : गुड़ समान

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