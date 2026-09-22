आज 22 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: प्रॉपर्टी के मामलों में आएगी तेजी, मजबूत होगा दांपत्य जीवन

साझा प्रयास उचित दिशा में बनेंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. खानपान में संतुलन रखेंगे. पेशेवर हलचल बढ़ेगी. टीम वर्क की मदद से सफलता प्रतिशत संवारेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा. इच्छित परिणाम पाएंगे. औद्योगिक प्रयासों सकारात्मकता बढ़ेगी. व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. साझा मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संबंध भुनाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सामूहिक कार्यों में सफलता पाएंगे. बनी रहेगी. साझा भावना बढ़ेगी. पेशेवर विषयों में मजबूती रहेगी. परिणाम पक्ष में बनेंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. उपलब्धियां बनेंगी.

धन संपत्ति- भू-भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व बढ़ेगा. संपत्ति में बढ़त बनी रहेगी. साझीदारी के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. उच्च प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. मेलजोल में रुचि बढ़ेगी. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. घर में सुख बढे़गा. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. करीबी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बना रहेगा. तेजी दिखाएंगे. लापरवाही से बचें.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. सहकार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

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