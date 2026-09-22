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आज 22 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मजबूत होगा आर्थिक पक्ष, धन संचय में होगी वृद्धि

Aaj ka Dhanu Rashifal 22 September 2026, Sagittarius Horoscope Today: मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद प्रस्ताव पाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

परिजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपसी सीख सलाह और समर्थन से कार्य करेंगे. चर्च संवाद को महत्व देंगे. आदरभाव बढ़ा रहेगा. सुख सौख्य साझा करेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. विविध मामले संतुलित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सूझबूझ और सजगता से कार्य करें. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सब के साथ सुख साझा करेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक प्रयास बढ़त पाएंगे. कारोबारी गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधेंगे.

धन संपत्ति- धनसंग्रह बढ़ेाग. बैंकिंग पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा केे मामले बेहतर बनेंगे. रहन सहन में भव्यता रहेगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों से मिलकर रहेंगे. इच्छित समर्थन प्राप्त करेंगे. रिश्ते निभाएंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे. सभी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद प्रस्ताव पाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परंपरा निभाएंगे.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान व प्रयोग करें. अतिथि का सत्कार करें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

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