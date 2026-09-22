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आज 22 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 22 September 2026, Capricorn Horoscope Today: आर्थिकी बेहतर रहेगी. अवसरों में वृद्धि होगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

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capricorn horoscope
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घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों को निभाने में सहज होंगे. महत्वपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे. रचनात्मक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. सृजन में रुचि रहेगी. करियर व्यवसाय में अच्छा करेंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. नवीन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय-  कलात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे. आर्थिकी बेहतर रहेगी. अवसरों में वृद्धि होगी. विविध कोशिशों को बल मिलेगा. लक्ष्य पर नजर बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- वित प्रबंधन पर ध्यान देंगे. प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. कार्ययोजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनांे से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के पल निर्मित होंगे. प्रियज से सुखद भेंट होगी. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सुधार होगा. प्रियजनों में आकर्षण रहेगा. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. संबंध घनिष्ठ रहेंगे. साझा प्रयास बल पाएंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवरेगी. रहन सहन गति लेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. संकोच दूर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

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आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. वचन रखें.

शुभ अंक : 4, 5, 8 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

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