आज 22 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लिखापढ़ी पर दें ध्यान, बजट से चलने पर संवरेंगे वित्तीय मामले

कामकाजी मामलों में लापरवाही न बरतें. चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. मेहनत लगन से उचित स्थान बनाए रखेंगे. लोगों पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें. सेवा संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विपक्षियों की सक्रियता बनी रह सकती है. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखें. सबसे बनाकर चलें. कार्यों में रुटीन गति बनी रहेगी. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. सहज सावधानी बनाए रखें. लिखापढ़ी पर ध्यान दें. विवाद से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पक्ष साधारण रहेगा. पेशेवरता बढाएं. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह अपनाएं. नौकरी में बेहतर करेंगे. कारोबार मिलाजुला रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में सजग रहें. बजट से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से अपनों की खुशी बढ़ाएं. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में सावधानी बरतेंगे. करीबी एवं मित्रों से सामंजस्यता रखेंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. मन की कहने में धैर्य दिखाएं. अवसर का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों से भेंट संभव है. सहनशीलता रखें. दिखावे में नहीं आएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्पष्टता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान व प्रयोग करें. लोभ में न आएं.

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शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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