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आज 22 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे, करें ये खास उपाय

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 September 2026, Scorpio Horoscope Today: चर्चा एवं संवाद में आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. बड़प्पन से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

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scorpio horoscope
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सहकारी कार्यों में आगे रहेंगे. हिम्मत से फैसले लेंगे. भाईचारा बल पाएगा. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. प्रतिभा और पराक्रम से उच्च प्रदर्शन करेंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. पारिवारिक संबंधों में सहज रहेंगे. सामाजिक कार्यों में सफलता पाएंगे. बंधुत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी आएगी. चहुंओर सक्रियता बनाए रहेंगे. चर्चा एवं संवाद में आगे रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. बड़प्पन से काम लें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां बेहतर रहेंगी. पेशेवर संबंधों को भुनाएंगे. प्रयासों में वृद्धि होगी. करियर में नव संभावनाएं बढ़ी रहेंगी. टीम प्रबंधन बढ़ाएंगे. योजनाओं को गति मिलेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में पहल रखेंगे. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी पीछे हटेंगे. प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग प्राप्त होगा. लाभ अपेक्षा से बेहतर रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में सरलता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. आपसी विश्वास बढे़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. रहन सहन में सुधार होगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान व प्रयोग करें. भेंट बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : रक्तवर्ण

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