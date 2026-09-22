scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 22 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कामकाज में बढ़ाएं स्मार्ट वर्क दिखाएं, उधारी से बचें

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 September 2026, Aquarius Horoscope Today: मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सजगता रखें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

निवेश पर जोर बना रह सकता है. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. विदेश के मामले गति लेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. प्रबंधकीय विषयों में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप् रहेगा. उधार से बचें. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रहें. निवेश पर ध्यान दें. योजनागत खर्च बढ़ेगा. बाहर के मामलों में सक्रियता आएगी. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सहजता सजगता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में ढिलाई से बचें. लक्ष्य समय पर पूरे करें. कामकाज सतर्कता बरतें. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. करियर कारोबार सामान्य बना रहेगा. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें.

धन संपत्ति- नियमों का सम्मान करें. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

सम्बंधित ख़बरें

Mercury Sun conjunction Budhaditya Rajyoga
कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग: चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत!
कुंभ राशि वालों को आज नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, इस चीज का करें दान
सभी प्रभावित रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
Saturn Transit 2027 Aries Aquarius Sade Sati
मेष राशि में शनि का गोचर: जानें किस राशि पर क्या पड़ेगा असर
कुंभ राशिवाले अपनी बात पर अड़े ना रहें, लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- करीबियों के दोषों को अनदेखा करें. प्रेम व्यवहार सामान्य बनाए रहें. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सजगता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य से समझौता न करें. खानपान में सावधानी बरतें. अनुशासन अपनाएं. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. दान बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 4, 5, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 22 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कामकाज में बढ़ाएं स्मार्ट वर्क दिखाएं, उधारी से बचें |
    इमरान खान की रिहाई पर अड़ी पार्टी, तीन बहनों की गिरफ्तारी के बाद भी करेगी जोरदार प्रदर्शन |
    आज 22 सितंबर 2026 मकर राशिफल: वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे |
    आज 22 सितंबर 2026 धनु राशिफल: मजबूत होगा आर्थिक पक्ष, धन संचय में होगी वृद्धि |
    आज 22 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: प्रेम प्रदर्शन में सहज रहेंगे, करें ये खास उपाय |
    आज 22 सितंबर 2026 तुला राशिफल: संवरेगा मैनेजमेंट, तर्क-विवाद से रहें दूर |
    आज 22 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: परिवार के साथ बीतेंगे आनंददायक पल, आर्थिक लाभ में आएगा बड़ा उछाल |
    आज 22 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: लिखापढ़ी पर दें ध्यान, बजट से चलने पर संवरेंगे वित्तीय मामले |
    आज 22 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: प्रॉपर्टी के मामलों में आएगी तेजी, मजबूत होगा दांपत्य जीवन |
    आज 22 सितंबर 2026 मिथुन राशिफल: धैर्य और सतर्कता से साधें अपने काम, जल्दबाजी से बचें
    Advertisement