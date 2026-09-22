आज 22 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कामकाज में बढ़ाएं स्मार्ट वर्क दिखाएं, उधारी से बचें

निवेश पर जोर बना रह सकता है. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. विदेश के मामले गति लेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. प्रबंधकीय विषयों में धैर्य दिखाएंगे. विदेश यात्रा हो सकती है. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप् रहेगा. उधार से बचें. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रहें. निवेश पर ध्यान दें. योजनागत खर्च बढ़ेगा. बाहर के मामलों में सक्रियता आएगी. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. सहजता सजगता बढ़ाएं.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यों में ढिलाई से बचें. लक्ष्य समय पर पूरे करें. कामकाज सतर्कता बरतें. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. करियर कारोबार सामान्य बना रहेगा. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें.

धन संपत्ति- नियमों का सम्मान करें. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

प्रेम मैत्री- करीबियों के दोषों को अनदेखा करें. प्रेम व्यवहार सामान्य बनाए रहें. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. रिश्तों में सजगता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य से समझौता न करें. खानपान में सावधानी बरतें. अनुशासन अपनाएं. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. दान बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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