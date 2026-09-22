आज 22 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: परिवार के साथ बीतेंगे आनंददायक पल, आर्थिक लाभ में आएगा बड़ा उछाल

मित्रों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. उत्साह से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा और लगन से कार्य करेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्यगति तेज होगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. कला कौशल में बेहतर होंगे. बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी.योजनाएं आकार लेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा और प्रशिक्षण बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर बल देंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. कामकाजी मामलों में विश्वास बढ़ेगा.

धन संपत्ति- सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. आर्थिक लाभ उछाल पाएगा. तेजी से लक्ष्य साधने की सोच होगी. स्थितियांे पर नियंत्रण बढे़गा. अतिउत्साह से बचें. साथियों पर भरोसा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. मित्रों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. प्रियजनों से भेंट होगी. अनुभवियों का आदर सम्मान रखेंगे. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. निजी मामले व्यवस्थित रहेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भरोसा बढ़ाएंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. पराक्रम बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुए दान करें. अनुशासन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

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