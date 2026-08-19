आज 19 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लेन-देन में सावधानी रखें, बहकावे में नहीं आएंगे

लेन-देन के कार्यों में जल्दी न करें. कार्ययोजनाओं में सहजता रखें. व्यवस्था संचालन में स्पष्टता बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह पर जोर देंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी से बचें. आशंकाओं में न आएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में नियमितता बढ़ाएं. सूझबूझ से काम लें. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. नियमित गति से आगे बढ़ते रहें. कामकाजी प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. उतावली न करें.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों को अनदेखा न करें. प्रबंधन सामान्य रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. सिस्टम पर भरोसा रखेंगे. लेनदेन में सावधानी रखें. बहकावे में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों में सावधानी बढ़ाएंगे. घर में सुख और सहजता बनाए रखें. मन के मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अपनों से सूचनाएं साझा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. आवश्यक चर्चा संवाद में सरलता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----