scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लेन-देन में सावधानी रखें, बहकावे में नहीं आएंगे

Aaj ka Meen Rashifal 19 August 2026, Pisces Horoscope Today: वित्तीय अनुबंधों को अनदेखा न करें. प्रबंधन सामान्य रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. सिस्टम पर भरोसा रखेंगे. लेनदेन में सावधानी रखें. बहकावे में नहीं आएंगे.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

लेन-देन के कार्यों में जल्दी न करें. कार्ययोजनाओं में सहजता रखें. व्यवस्था संचालन में स्पष्टता बढ़ाएं. अपनों की सीख सलाह पर जोर देंगे. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़ों के सानिध्य पर जोर देंगे. परिजनों से सीख सलाह रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. आपसी समझ बूझ से कार्य करें. बहस विवाद से बचेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. कामकाज में सावधानी बनाए रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी से बचें. आशंकाओं में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में नियमितता बढ़ाएं. सूझबूझ से काम लें. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. नियमित गति से आगे बढ़ते रहें. कामकाजी प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. लाभ सामान्य रहेगा. उतावली न करें.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों को अनदेखा न करें. प्रबंधन सामान्य रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. सिस्टम पर भरोसा रखेंगे. लेनदेन में सावधानी रखें. बहकावे में नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों को आज बीमारी से राहत मिलेगी, जानें अपना शुभ रंग
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
sawan third monday
सावन सोमवार पर दुर्लभ महासंयोग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत!
मीन राशि वालों के आज रुके हुए काम बनेंगे, इस रंग के पहनें कपड़े
बड़ों का सम्मान करेंगे, महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत विषयों में सावधानी बढ़ाएंगे. घर में सुख और सहजता बनाए रखें. मन के मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. अपनों से सूचनाएं साझा करेंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. आवश्यक चर्चा संवाद में सरलता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में न आएं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं. खानपान पर ध्यान दें. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 अगस्त 2026 मीन राशिफल: लेन-देन में सावधानी रखें, बहकावे में नहीं आएंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: प्रेम में सफलता मिलेगी, दिल की बात कह पाएंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 मकर राशिफल: आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे, सूचनाएं साझा करेंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास को बल मिलेगा, प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा |
    आज 19 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से खर्च करें, जल्दबाजी न करें |
    उत्तर प्रदेश: लखनऊ के इंदिरानगर सावन महोत्सव में बड़ा हादसा... तेज रफ्तार झूले की बकेट टूटने से 3 भाई-बहनों समेत 5 लोग घायल |
    आज 19 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रियजनों में आकर्षण बना रहेगा, मित्र संबंध मजबूत बनेंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: बैंकिंग कार्य में सक्रियता आएगी, कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, अवसर भुनाने में सफल होंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: निजी लेन-देन में सक्रिय रहेंगे, विविध परिणाम बेहतर बनेंगे
    Advertisement