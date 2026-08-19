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आज 19 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से खर्च करें, जल्दबाजी न करें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 August 2026, Scorpio Horoscope Today: वित्तीय मामलों में धोखे की आशंका है. नीति नियम बनाए रखें. लाभ के प्रति सजग हों. शत्रुओं से सावधान रहें. बजट से खर्च करें. वरिष्ठों सलाह से लेंगे. जल्दबाजी न करें.

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scorpio horoscope
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बजट के अनुरूप आर्थिक गतिविधि बनाए रखें. लापरवाही में पूंजी का नुकसान हो सकता है. वित्तीय उलझन से बचाव रखं. निवेश व खर्च बढ़ा रहेगा. आर्थिक महत्व के कार्यों में ढिलाई न बरतें. कार्यविस्तार की योजनाएं गति लेंगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्क बढ़ाएंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. उधार से बचेंगे.


नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था का सम्मान करें. पेशेवर मामलों में गंभीरता बनाए रखें. चर्चा व अनुबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें. योजनाओं में तैयारी बढ़ाएं. कामकाजी स्थिति पूर्ववत् रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में धोखे की आशंका है. नीति नियम बनाए रखें. लाभ के प्रति सजग हों. शत्रुओं से सावधान रहें. बजट से खर्च करें. वरिष्ठों सलाह से लेंगे. जल्दबाजी न करें.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों को अनदेखा न करें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सहजता रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन और दिखावे से बचें. धैर्य बनाए रखें. संवादं में सजगता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य में असहजता बढ़ सकती है. मौसमी सावधानी बरतें. अनुशासन अपनाएं. मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सजग रहें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

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