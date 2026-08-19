आज 19 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रियजनों में आकर्षण बना रहेगा, मित्र संबंध मजबूत बनेंगे

नवीन कार्य बल पाएंगे. करियर व्यापार अपेक्षित बना रहेगा. परिचितों से भेंट होगी. रचनात्मक गतिविधियां बल पाएंगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. उल्लेखनीय प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लोकप्रियता और साख में वृद्धि होगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. समय तेजी से सुधार पाएगा. स्वजनों का सानिध्य बढ़ाएं. प्रबंधन प्रशासन संवरेगा. इच्छित विषय बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्य पाएंगे. कार्यों में नवाचार बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. उद्योग व्यापार में महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पाएगा. पेशेवर प्रस्तावों को प्राप्त करेंगे. सकारात्मकता बढ़ी रहेगी.योजनाएं आकार लेंगी. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के विषयों में सुधार होगा. प्रियजनों में आकर्षण बना रहेगा. मित्र संबंध मजबूत बनेंगे. रिश्ते घनिष्ठ रहेंगे. साझा प्रयास बल पाएंगे. प्रेम व सामंजस्य में वृद्धि होगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों का मान सम्मान बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शैली प्रभावपूर्ण रहेगी. खानपान संवार पाएगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. उत्साह बढ़ेगा. संकोच हटेगा. फोकस रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वादा निभाएं.

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शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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