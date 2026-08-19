आज 19 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: प्रेम में सफलता मिलेगी, दिल की बात कह पाएंगे

समय की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. अधिकांश विषय पक्ष में बने रहेंगे. आर्थिक लाभ बल पाएगा. प्रयासों में तेजी लाएंगे. लक्ष्य बनाए रहेंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. सहज समर्पण का भाव रहेगा. पैतृक विषयों में प्रभावी रहेंगे. सबका सहयोग मिलेगा. उच्चशैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. सुखद यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक प्रयास गति लेंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. सकारात्मक स्थियितों का लाभ लेंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय सफलता संवरेगी. विविध परिणामों पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विभिन्न लंबित विषयों में गति आएगी. भेंट चर्चाओं में सफल होंगे. सक्रियता दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. घर में अनुकूलता रहेगी. करीबी जन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. दिल की बात कह पाएंगे. संबंधों में ऊर्जा बनाए रखेंगे. संबंधो में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेत बेहतर होंगे. सेहत सुधार लेगी. उच्च मनोबल से कार्य करेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. उत्साह से भरे रहेंगे.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. जनकार्य करें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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