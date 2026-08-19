scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 19 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास को बल मिलेगा, प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 August 2026, Sagittarius Horoscope Today: निजी मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

आर्थिक परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. वित्तीय विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में नियमितता व निरंतरता बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे. आय एवं प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. सूझबूझ व साहस से लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर प्रयास बनेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. तर्क संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक लाभ एवं संवार बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवसायिक परियोजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे. नवीन प्रयासों में गति आएगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों की आज व्यापार में तरक्की होगी, करें ये एक उपाय
विस्तार की सोच रखेंगे, प्राप्त करेंगे शुभ सूचना
धनु राशि वाले आज शिवजी की पूजा करें, योजनाएं होंगी सफल
पैतृक पक्ष से लाभ होगा, वित्तीय मामले संवरेंगे
धनु राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, किसी नई योजना पर चर्चा होगी, जानें शुभ रंग

प्रेम मैत्री- निजी मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी बढ़ाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : वासंती

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 19 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: बजट से खर्च करें, जल्दबाजी न करें |
    उत्तर प्रदेश: लखनऊ के इंदिरानगर सावन महोत्सव में बड़ा हादसा... तेज रफ्तार झूले की बकेट टूटने से 3 भाई-बहनों समेत 5 लोग घायल |
    आज 19 अगस्त 2026 तुला राशिफल: प्रियजनों में आकर्षण बना रहेगा, मित्र संबंध मजबूत बनेंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: बैंकिंग कार्य में सक्रियता आएगी, कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, अवसर भुनाने में सफल होंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: निजी लेन-देन में सक्रिय रहेंगे, विविध परिणाम बेहतर बनेंगे |
    आज 19 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: साथियों पे भरोसा बना रहेगा, विपक्ष शांत रहेगा. तेजी रखेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 19 अगस्त 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    आज 19 अगस्त 2026 वृष राशिफल: बात रखने में धैर्य दिखाएं, उचित अवसर का इंतजार करें |
    आज 19 अगस्त 2026 मेष राशिफल: लेन-देन में सफल होंगे, सामूहिक हितों की रक्षा होगी
    Advertisement