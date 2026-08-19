आज 19 अगस्त 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास को बल मिलेगा, प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा

आर्थिक परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. वित्तीय विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर मामलों में नियमितता व निरंतरता बनाए रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे. आय एवं प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. सूझबूझ व साहस से लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर प्रयास बनेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. तर्क संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में अनुकूलन रहेगा. वाणिज्यिक लाभ एवं संवार बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवसायिक परियोजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे. नवीन प्रयासों में गति आएगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सहकार से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- निजी मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहजता रहेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : वासंती

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