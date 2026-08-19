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आज 19 अगस्त 2026 मकर राशिफल: आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे, सूचनाएं साझा करेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 19 August 2026, Capricorn Horoscope Today: भेंट मुलाकात के अवसरों में वृद्धि होगी. परिजनों का सहयोग मिलेगा. आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. घर में आनंद रहेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. साथीगण सहयोगी होंगे.

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capricorn horoscope
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करियर में सहजता बढ़ेगी. कारोबार में इच्छित सफलता पाएंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवसायिक गतिविधियों में प्रबंधन संवरेगा. प्रशाासन के मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. कार्य व्यापार में तेजी से रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास अपेक्षा से अच्छे बनेंगे. अधिकारियों के समर्थन से सभी कार्यों में लाभ होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. कामकाज आकर्षक रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. पेशेवर सहयोग और विश्वास बढ़ाएंगे. उम्मीद के अनुरूप रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी संवार पर रहेगी. अनुबंधों में सहजता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. योजनाओं में पहल बढ़ाएंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. पदोन्नति मिल सकती है.

प्रेम मैत्री- लोगों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. भेंट मुलाकात के अवसरों में वृद्धि होगी. परिजनों का सहयोग मिलेगा. आपसी खुशियों को बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. घर में आनंद रहेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सौदर्यबोध बढ़ेगा. साथीगण सहयोगी होंगे.

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कार्य योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, लेनदेन में प्रभावी रहेंगे

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. अनुशासन बढ़ेगा. विवेक से काम लेंगे. नीति नियमों को आगे बढ़ाएंगे. रोग दूर होंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 5, 8 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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