आज 19 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: निजी लेन-देन में सक्रिय रहेंगे, विविध परिणाम बेहतर बनेंगे

घर परिवार से नजदीकी बढ़ाने कें प्रयास बनाए रखेंगे. घरेलु यात्रा की संभावना है. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. सबसे सहजता रखेंगे. अन्य के बहकावे में नहीं आएंगे. शासन व प्रबंधन के मामलों में बेहतर प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक राह पर अग्रसर बढ़ेंगे. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. निजी क्षेत्रों में सजग रहेंगे. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रहेगा. रहन सहन अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में भावुकता न दिखाएं. कामकाजी प्रयास बनेंगे. रिश्तों पर जोर रखेंगे. तर्क विवाद से दूर रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र के मामले पक्ष में रहेंगे. तार्किक संतुलन बनाए रखेंगे. पेशेवर अच्छा करेंगे. जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचें. उद्योग कार्यों में सहजता रहेगी. अनुशासन और निरंतरता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यव्यापार सकारात्मक रहेगा. निजी लेनदेन में सक्रिय रहेंगे. विविध परिणाम बेहतर बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन सेंवरेगा. भवन वाहन की खरीदी में रुचि रख सकते हैं.

प्रेम मैत्री- स्वजनों को साथ रखें. इच्छा का सम्मान करें. चर्चा संवाद में विनम्रता बढ़ाएं. व्यर्थ बातों को अनदेखा न करें. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. मेहमानों का सत्कार करेंगे. बड़प्पन पर जोर देंगे. आदरभाव व सहयोग से काम लें.



स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी न दिखाएं. ईर्ष्या से बचें. सुविधाओं पर ध्यान रहेगा. समकक्षों से सामंजस्य रखेंगे. सेहत पर जोर देंगे. उत्साह दिखाएंगे.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहनशक्ति बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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