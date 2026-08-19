आज 19 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: बैंकिंग कार्य में सक्रियता आएगी, कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे

घर परिवार में आनंद से रहेंगे. सुख का वातावरण बना रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे. सुखद यात्राएं बनेंगी. संवाद में बड़प्पन बनाए रखेंगे. बड़ों से सानिध्य रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे. उत्सव आयोजन का सा वातावरण रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. नवीन रिश्तों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण प्रस्ताव व समर्थन प्राप्त करेंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे. व्यवहार में भव्यता लाएंगे. हर्ष से जीवन बिताएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार बेहतर बना रहेगा. कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी. पैतृक एवं परंपरागत कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- पूंजी संग्रह पर जोर होगा. बैंकिंग कार्य में सक्रियता आएगी. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. साज संवार बनाए रखेंगे. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे. रिश्ते निभाएंगे. वचन पालन रखेंगे. सबके साथ सुख से समय बिताएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संकेत सकारात्मक बनेंगे.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. पहल बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : गहरा हरा

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