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आज 18 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त रहेगी, शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे

Aaj ka Meen Rashifal 18 October 2026, Pisces Horoscope Today: परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. रिश्तों में सुख सामंजस्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. सभी का साथ विश्वास बढ़ााएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. स्पष्टता रखेंगे. आदर भाव बढ़ेगा.

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pisces horoscope
pisces horoscope

कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. सभी का साथ समर्थन प्राप्त होगा. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. जनकल्याण मामले गति लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. मेहमानों का आना हो सकता है. प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. बड़ों के सानिध्य से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में बढ़त बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों में सक्रियता लाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त रहेगी. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे. अनुभवियों की सलाह लेंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढ़ाएंगे. लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार बना रहेगा.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

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प्रेम मैत्री- मित्रगण उत्साह रखेंगे. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. रिश्तों में सुख सामंजस्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. सभी का साथ विश्वास बढ़ााएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. स्पष्टता रखेंगे. आदर भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में संतुलन रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान संवारेंगे.

आज का उपाय: देवी मां महागौरी की साधना उपासना करें. भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. आपसी मदद बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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