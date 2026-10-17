आज 17 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: निरंतरता बढ़ाएंगे, व्यवस्था संवरेगी

प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. विभिन्न विषयों में शुभता का संचार रहेगा. विविध भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभाएंगे. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. संवाद संपर्क सकारात्मक रहेेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होेगी. बड़प्पन रखेंगे. पैतृक पक्ष के़ मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. सभी का सहयोग रहेगा.

धन संपत्ति - आर्थिक मामले व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. लाभ पक्ष संवार पर रहेगा. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्यविस्तार के प्रयास बढ़ेंगे. इच्छित लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में समन्वय व संतुलन बढ़ेगा. सबसे मेलजोल के प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में मजबूती आएगी. प्रभाव के साथ बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बढ़ाएंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभाव बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3 और 8

शुभ रंग : सफेद चंदन

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