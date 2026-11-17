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आज 17 नवंबर 2026 मीन राशिफल: कारोबार में होगी छप्परफाड़ कमाई, धन लाभ के बनेंगे योग

Aaj ka Meen Rashifal 17 November 2026, Pisces Horoscope Today: सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे.

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pisces horoscope
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समय से पहले कार्यों को पूरा कर लेने की सोच बनाए रखेंगे. आर्थिक मजबूती रहेगी. उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. लेनदेन में तेजी रहेगी. विविध मामलों में शुभता रहेगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सूझबूझ और समन्वय से काम लेंगे. दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. निसंकोच रहेंगे. विस्तारवादी सोच रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. लाभ उछाल बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- कार्यक्षेत्र में हितलाभ बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश रहेगी. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बड़ा सोचेंगे.

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प्रेम मैत्री- शुभचिंतकों से भेंट होगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. चर्चा संवाद के अवसर बनेंगे. निजीे मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. व्यवहार में बेहतर रहेंगे. करीबियों से खुशी बांटेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. फोकस रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : केशरिया

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