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आज 17 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: पैसों के मामले में रहें सतर्क, निवेश और लेनदेन में बरतें सावधानी

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 November 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलों में संवेदनशील रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें.

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aquarius horoscope
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समय की चाल धीमी गति से बेहतर होगी. बजट पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. निवेश के प्रयासों मंे उतावली नहीं दिखाएंगे. सूझबूझ से कार्य करेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के मामलों में संवेदनशील रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. लेनदेन पर अंकुश रखेंगे. दूर देश के मामले साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में नियमितता बनाए रखें. आर्थिक योजनाओं के विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य करें. धैर्य बनाए रखें.

धन संपत्ति- लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. वित्तीय विषयों में गंभीर रहें. मामले लंबित रह सकते हैं.

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प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. करीबी की खुशी बनाए रखें. सबका आदर सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजग रहें. संतुलन बढ़ाएं. वचन देने से बचें. तर्कशीलता रखें. सतर्कता से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. दान बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : हल्का भूरा

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