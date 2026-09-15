आज 15 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: चर्चा में उतावली नहीं दिखाएं, शासन प्रशासन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएं

घर के मामलों में दखलंदाजी सीमित रखें. वाणिज्यिक प्रबंधन अच्छा रहेगा. कामकाज में उत्साह बनाए रखेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. सरकारी मामलों में सकारात्मकता रखेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता रहेगी. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेंगे. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों से खुशियां बांटें. वरिष्ठों का आदर रखें. जरूरी खरीदी संभव है. व्यक्तिगत मामलों में धैर्य बनाए रखें. प्रतिभा प्रदर्शन सहज बना रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. व्यावसायिक गतिविधियों में स्पष्ट रहें.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सजगता बनाए रहें. चर्चा में उतावली नहीं दिखाएं. शासन प्रशासन के कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएं. पद प्रतिष्ठा बढत पर रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक यवस्था को बल देंगे. परंपरागत व्यवसाय बल पाएगा. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. भावनात्मक भूलचूक से कार्य प्रभावित होने की आशंका है. जिद में आने से बचें.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय देंगे. सभी से संबंध बनाए रखने का प्रयास होगा. परिजनों के साथ सहज संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह से बचें. अपनों की मदद मिलेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. रिश्तों में रुचि रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दबाव में नहीं आएं. नियमित जांच रखें. मनोबल उूंचा होगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. बड़प्पन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6, 7 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

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