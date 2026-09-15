आज 15 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: जीवनस्तर ऊंचा बना रहेगा, साज संवार बनाए रखेंगे

घर परिवार में सुख का संचार रहेगा. कुल के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. धनधान्य के संग्रह पर फोकस होगा. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सभी से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख सम्मान का भाव बढ़ेगा. परिजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. खानपान बेहतर रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. व्यवसायी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कामकाज में गति बढ़ेगी. प्रतिभा निखरेगी.

धन संपत्ति- बैंकिंग व बचत पर फोकस होगा. जीवनस्तर ऊंचा बना रहेगा. साज संवार बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण मामले संवार पर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बनाए रखेंगे. परस्पर सुख और सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार के संग यादगार पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा. व्यवहार में मिठास रहेगी.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान करें. मेलजोल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : समुद्री

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