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आज 15 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: परस्पपर विश्वास बढ़ेगा, सहयोग भाव रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 15 September 2026, Leo Horoscope Today: अपनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. परस्पपर विश्वास बढ़ेगा. सहयोग भाव रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

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leo horoscope
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सामाजिक कार्यों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. सबके साथ मिलकर चलेंगे. पराक्रम और साहस बनाए रखेंगे. बंधुजनों में आपसी विश्वास बढ़ेगा. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाए रखेंगे. सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों पर जोर रहेगा. पेशेवर शुभता सहजता का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लक्ष्य बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रयास बल पाएंगे. कामकाज की शैली प्रभावी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ सकते हैं. पहल का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक नीतियों को बेहतर दिशा देंगे. लाभ बढ़ा रहेगा. व्यापार बेहतर होगा. आर्थिक प्रयास बनेंगे. वातावरण में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ता को प्रभावी बनाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

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प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. परस्पपर विश्वास बढ़ेगा. सहयोग भाव रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. संबंधियों से सहज संवाद बढ़ाएंगे. आदर स्नेह पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. खानपान प्रभावपूर्ण बनाए रहेंगे. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. सुंदरकांड का पाठ करें. लाल वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. साहस बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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