आज 1 नवंबर 2026 मीन राशिफल: अपनों से दूरियां होंगी खत्म, प्रेम जीवन में बढ़ेगा भरोसा

मित्रों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्यों में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रो में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों को बल मिलेगा. नया करने की सोच रहेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर सक्रियता रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. आर्थिक गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यांे में सक्रियता बढे़गी. वार्ताओं में सफल होंगे. साहस से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. मन के मामले सुखद व मजबूत रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज रहेगी.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग रखें.



Advertisement

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : स्वर्णिम

---- समाप्त ----