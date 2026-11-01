आज 1 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: नौकरी-कारोबार में आएगी तेजी, धन लाभ के बनेंगे योग

भाग्य में बढ़त से उत्साह बढ़ेगा. कामकाज में शुभता बनी रहेगी. पद प्रभाव को बल मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. श्रेष्ठ परिणामों से उत्साह बढ़ेगा. वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्राएं बढ़ेंगी.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक हित संवारेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. नवीन की शुरुआत कर सकते है. तेजी बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. अनूकूलन रहेगा. संग्रह पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले इच्छित रहेंगे. रिश्ते मजबूत रहेंगे. संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. उच्च प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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