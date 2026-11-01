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आज 1 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज निवेश से पहले जरूर सोचें, अनजान लोगों से रहें सावधान

Aaj ka Singh Rashifal 1 November 2026, Leo Horoscope Today: कामकाज पूर्ववत् रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान व दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाए. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.

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बजट की अनदेखी कर निवेश करने से बचें. विदेशी मामलों में तेजी आएगी. न्यायिक विषयों पर जोर बनाए रखेंगे. रिश्तेदारों व संबंधियों से बनाकर चलेंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान व दिखावे में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी न दिखाए. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते है.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में भूल से बचें. धैर्यपूर्वक कार्य आगे बढ़ाए. नीति नियम का पालन करें. कार्यव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएं. कार्यों को योजनानुसार पूरा करें. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है. अनजान लोगों से दूर रहे. कार्यविस्तार के मामले गति लेंगे. लेनदेन में सजग रहें.

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प्रेम मैत्री- घर में सुख बना रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों में सहयोग रखेंगे. आवश्यक निर्णय लेने में उतावली न करें. रिश्तों में संवेदनशीलता रखे. विपक्षियों से सतर्क रहे. मितभाषी बने रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल बनाए रखे.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन न दें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. अनुशासन पर जोर होगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. गतिविधियों पर ध्यान दें.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. आश्रित की सहायता करे.
 

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शुभ अंक : 1, 4 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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