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आज 1 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj ka Kanya Rashifal 1 November 2026, Virgo Horoscope Today: अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों. से जुड़ाव बढ़ेगा.

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virgo horoscope
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पेशेवर मामलों में उच्च लाभ अर्जित करेंगे. करियर कारोबार में हितलाभ संवारेंगे. तेजी के मौके बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा. योजना बनाकर कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का स्तर अच्छा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. महत्वपूर्ण लोगों. से जुड़ाव बढ़ेगा. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन में उत्साह रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में इच्छित गति बनी रहेगी. व्यवसायिक लक्ष्य पाएंगे. विविधि गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम संवार पाएंगे. लाभ ऊंचा होगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले साधेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. उत्साहित रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- मित्रों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजन की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर फोकस रहेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. बड़प्पन बनाए रखें.
 

शुभ अंक : 1, 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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