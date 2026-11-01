आज 1 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी, उधार देने से बचें

अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा. पेशेवर रुटीन बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान की सात्विकता पर ध्यान दें. तार्किकता और मेहनत से कार्य साधे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाए. निवेश पर नियंत्रण रखे. बहकावे में न आए. क्षमाशील बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. तैयारी से आगे बढ़ें. तार्किकता और सूझबूझ बढ़ाए. वादा वचन देने से बचें. सहजता से उचित दिशा में बढ़ते रहेंगे. नीतिगत मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की अधिक परवाह न करें.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार के परिणाम मिश्रित बने रहेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षित स्थिति बनाए रखेंगे. अवरोधों को धैर्य से दूर करेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में सावधानी रखें. अनुशासन पर जोर बढ़ाएं. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. चर्चा संवाद में सहज रहें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहज रहें. अपनी बात कहने में संकोच दिखाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाए. अकारण की प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना संभव है. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारे. जिम्मेदारियो पर ध्यान दें. मनोबल उत्साह रखें. निरंतरता व परिश्रम पर जोर दें. स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. नियमपालन रखें.



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शुभ अंक : 1, 4 और 8

शुभ रंग : जामुनी

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