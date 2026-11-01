आज 1 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज हर तरफ से मिलेगी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी मिठास

कला कौशल से सभी को प्रभावित करेंगे. रचनात्मक गतिविधि से उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कार्यों में साख सम्मान पर ध्यान देंगे. खुशियों को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवरेगा. आवश्यक लक्ष्यों को साधेंगे. आदरभाव भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी. इच्छित भेंट प्राप्ति संभव है.

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नौकरी व्यवसाय- नवकार्यों से जुड़ेंगे. करियर संवार लेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कार्यों में तेजी आएगी. लंबित प्रकरण संवरेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों के संरक्षण पर ध्यान देंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार को बल मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सहजता बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में अनुकूलन रहेगा. स्नेह प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रिय की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. जीवन सुखकर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरण में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवारेंगे. अवरोध कम होंगे.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 1, 2 और 4

शुभ रंग : गुलाबी

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