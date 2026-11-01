scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज जोखिम भरे फैसलों से बचें, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: बड़ों की सुनें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हो. अतिउत्साह में आकर जोखिम लेने की चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

सामान्य गतिविधियों का समय है. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरते. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहे. बड़ों की सुनें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हो. अतिउत्साह में आकर जोखिम लेने की चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. संकोच बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यवसाय में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. पेशेवरता बनाए रखे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- सफलता मिलेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती है.. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आए. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से मामले बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों के आज प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, शुभ रंग- पीला
आज चमकेगी किस्मत, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे शुभ अवसर
धनु राशि वाले आज वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, शुभ रंग-गुलाबी
सहज संवाद बढ़ाए रखेंगे, उपलब्धियों पर ध्यान देंगे
धनु राशिवालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचना संभव है. वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाए. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ क आशंकाओं में न आए.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विक रहें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम ले. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना से आगे बढ़ते रहेंगे.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सीख सलाह रखें.
 

Advertisement

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 1 नवंबर 2026 तुला राशिफल: अधिकारी होंगे प्रभावित, धन और प्रतिष्ठा में होगी बढ़ोतरी |
    आज 1 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत |
    आज 1 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज निवेश से पहले जरूर सोचें, अनजान लोगों से रहें सावधान |
    आज 1 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: आज हर तरफ से मिलेगी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी मिठास |
    आज 1 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज का दिन रहेगा बेहद खास, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार |
    आज 1 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक मामलों में होगा फायदा, प्रेम और परिवार में भी बढ़ेगा प्यार |
    एक क्लिक में पढ़ें 1 नवंबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    आज 1 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज मिलेगा किस्मत का साथ, करियर में बनेंगे तरक्की के योग |
    Aaj ka Upay 1 November 2026: प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए ये 6 कार्य प्रतिदिन करें
    Advertisement