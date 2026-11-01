आज 1 नवंबर 2026 धनु राशिफल: आज जोखिम भरे फैसलों से बचें, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है काम

सामान्य गतिविधियों का समय है. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरते. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे. नवीन प्रयासों में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहे. बड़ों की सुनें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हो. अतिउत्साह में आकर जोखिम लेने की चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. संकोच बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यवसाय में स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. पेशेवरता बनाए रखे. कार्य व्यापार में निरंतरता रखे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से परिणाम पाएंगे.

धन संपत्ति- सफलता मिलेगा. स्थितियां मिश्रित बनी रह सकती है.. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आए. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचना संभव है. वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहे. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाए. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ क आशंकाओं में न आए.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विक रहें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम ले. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना से आगे बढ़ते रहेंगे.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सीख सलाह रखें.



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शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

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