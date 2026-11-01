आज 1 नवंबर 2026 तुला राशिफल: अधिकारी होंगे प्रभावित, धन और प्रतिष्ठा में होगी बढ़ोतरी

लाभ के साथ व्यवस्था पर भी फोकस बना रहेगा. कार्यप्रबंधन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. पुरस्कृत हो सकते है. प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. नियमों के पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज सहज बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. नौकरीपेशा में अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. पेशेवर पहल रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में गति आएगी. लाभ और विस्तार के प्रयास बनेंगे. धनधान्य वृद्धि में बेहतर बने रहेंगे. भेंट संवाद में सकारात्मकता रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. पिता से लाभ होगा.

प्रेम मैत्री- वातावरण सुखकर रहेगा. विविध मामलों में पहल बनाए रखेंगे. संवाद में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में आनंद बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थित ढंग से अपना पक्ष रखेंगे. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : स्फटिक समान

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