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आज 1 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज का दिन रहेगा बेहद खास, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

Aaj ka Mithun Rashifal 1 November 2026, Gemini Horoscope Today: भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा.

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gemini horoscope
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घर परिवार में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. रक्त संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हर्ष आनंद का वातावरण बनाए रहेंगे. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर वाण व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सुखद समय बिताएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यगति तेज बनी रहेगी. योजनाओं पर फोकस होगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठता की भावना बनाए रखेंगे. विविध कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आय संवार पर रहेगी. बचत पर जोर बढ़ाएंगे. शैली भव्य रहेगी. धनधान्य वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे.योजनाएं सफलता पाएंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे.

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाएं बल पाएंगी. संबंधां में सकारात्मक रहेगी. रिश्तों पर जोर बना रहेगा. निजी पक्ष मजबूत रहेगा. साज संवार पर जोर देंगे. सम्मान का भाव बढ़ेगा. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधो. में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिचित सहयोगी होंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करे. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.
 

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शुभ अंक : 1, 4 और 5

शुभ रंग : आसमानी

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