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आज 1 नवंबर 2026 मकर राशिफल: दांपत्य जीवन में बढ़ेगा प्यार, कारोबार में मिलेगा लाभ

Aaj ka Makar Rashifal 1 November 2026, Capricorn Horoscope Today: मित्र संबंध मजबूत होंगे. कार्यों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

साझा संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. नेतृत्व करने का भाव रहेगा. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे. कार्यों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य को समय से पहले पाने का भाव रहेगा. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. लाभ बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- सहकारिता से सफलता मिलेगी. प्रयासों में सक्रियता आएगी. सभी के सहयोग से सफल प्रदर्शन बनाए रखेंगे. साझा पक्ष मजबूत रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- कार्ययोजनाओं को गति देंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. धैर्य व उत्साह से काम लेंगे. सामूहिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे.

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प्रेम मैत्री- संबंध मजबूत होंगे. भावनात्मक व्यवहार में प्रभावी बनेे रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. घरेलु संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से पक्ष रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधनों में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी. सुख सौख्य सहजता से आगे बढ़ेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. सात्विक बने रहे.

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें. जल से अर्घ्य दे. सूखे मेवे बांटे. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. जिम्मेदार बनें.

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शुभ अंक : 4, 5 और 8

शुभ रंग : भूरा

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