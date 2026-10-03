scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 3 October 2026: मिथुन राशि वाले प्रियजनों से होगी मुलाकात, जानें सभी राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 3 October 2026 (लव राशिफल): योग्यजनों को विवाह या प्रेम के प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध काफी मधुर रहेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा तथा संवेदनशीलता बनी रहेगी.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष राशि: दूर होंगे आपसी मतभेद, प्रियजनों के साथ बीतेगा शुभ समय
मेष राशि के जातक प्रियजनों के साथ शुभ समय बिताएंगे और रिश्तों में चल रहे मतभेद पूरी तरह दूर होंगे. आपके घर अतिथियों का आगमन बना रहेगा.

संबधों पर मुख्य फोकस रखेंगे और परिजनों व बंधुओं से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. भेंट के कई मौके बनेंगे, भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी और आपसी विश्वास को बल मिलेगा.

वृष राशि: भ्रमण व मनोरंजन के बनेंगे अवसर, प्रियजनों से होगी मुलाकात
वृष राशि के जातकों के लिए भ्रमण और मनोरंजन के बेहतरीन अवसर बनेंगे. आपको सबका भरपूर साथ मिलेगा और व्यक्तिगत मामले आपके पक्ष में बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वाले लेनदेन पर दें ध्यान, जानें सभी राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal 3 September 2026
कल के दिन 4 राशियां पाएंगी आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल
Auspicious yogas of Venus and their impact on your life with daily horoscope updates.
शुक्र के शुभ योग कैसे बदलेंगे किस्मत? भाग्य चक्र में जानें विशेष ज्योतिषीय उपाय
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
मिथुन राशि वालों को होगा फायदा, जानें अन्य राशियों का हाल

प्रियजनों से मुलाकात होगी और आसपास अनुकूल वातावरण बना रहेगा. बातचीत के दौरान आपका प्रभाव रहेगा. संबंधी प्रसन्न रहेंगे, मित्र सहयोगी बनेंगे और आप घर आए मेहमानों का पूरा सम्मान करेंगे.

मिथुन राशि: मधुर रहेंगे प्रेम संबंध, अपनों के साथ आनंद का रहेगा माहौल
मिथुन राशि के जातक अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे, जिससे आसपास आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी और आप स्वजनों का ख्याल रखेंगे.

Advertisement

योग्यजनों को विवाह या प्रेम के प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध काफी मधुर रहेंगे. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा तथा संवेदनशीलता बनी रहेगी.

कर्क राशि: बढ़ेगा रिश्तों में सुख-सामंजस्य, प्रेम मामलों में रहेंगे सजग
कर्क राशि के जातकों के रिश्तों में सुख और सामंजस्य बढ़ेगा. मित्रों व प्रियजनों की बातों को ध्यान से सुनेंगे तथा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे.

आप लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे और अपनों की खुशी के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. सहज व सरल बने रहेंगे, प्रेम के मामलों में सजगता रखेंगे और परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा.

सिंह राशि: मजबूत होगा प्रेम पक्ष, प्रियजनों संग भ्रमण पर जाने का बनेगा योग
सिंह राशि के जातक प्रियजनों संग भ्रमण और मनोरंजन के लिए जाएंगे. आपका प्रेम पक्ष काफी मजबूत रहेगा और पारिवारिक मामले संवरेंगे.

रिश्ते उम्मीद से बेहतर रहेंगे और आप धैर्य का प्रदर्शन करेंगे. एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे. मित्रों का पूरा समर्थन मिलेगा और भावनात्मक मामलों में बेहतर संतुलन बना रहेगा.

कन्या राशि: संतुलित रहेगा भावनात्मक प्रदर्शन, परिवार में बनी रहेंगी खुशियां
कन्या राशि के जातक अपने भावनात्मक प्रदर्शन में संतुलित रहेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी और अपनों का सहयोग बढ़ेगा.

परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. आप मन की बात सुनेंगे और प्रिय से भेंट होगी. रिश्तों में नई ऊर्जा बनी रहेगी, सभी लोग आपसे प्रभावित रहेंगे और चर्चाएं सफल होंगी.

Advertisement

तुला राशि: दूर होंगे आपसी मतभेद, संवरेगा प्रेम पक्ष
तुला राशि के जातक मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे और जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. आपके संबंधों में सुधार आएगा और भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी.

अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा और मेलजोल के अवसर बनेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे तथा आदर व स्नेह बना रहेगा.

वृश्चिक राशि: आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें, परिजनों से लें जरूरी सलाह
वृश्चिक राशि के जातक आवेश में आकर कोई प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने साथी की बातों को सम्मान दें और विवेक व विनम्रता बढ़ाएं.

तार्किकता पर ध्यान दें और बातचीत में सतर्कता बरतें. प्रेम संबंधों में स्थिति पहले की तरह सामान्य बनी रहेगी. मन के मामलों को लेकर परिजनों से सलाह जरूर करें.

धनु राशि: सुधरेंगे पारिवारिक संबंध, संवाद में बनाए रखेंगे प्रभाव
धनु राशि के जातक परिजनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. वार्ताओं के दौरान आपका प्रभाव बना रहेगा और रिश्तों में सुधार आएगा.

सोच-विचारकर आगे बढ़ेंगे और अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. संपर्क और संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा और मित्रों के साथ जुड़ाव मजबूत होगा.

मकर राशि: रिश्तेदारों से मिलेगा पूरा सहयोग, व्यक्तिगत संबंधों में आएगी मजबूती
मकर राशि के जातकों को रिश्तेदारों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा. मन के मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

करीबी लोग मददगार साबित होंगे. गोपनीयता बनाए रखें. स्वजनों के सहयोग से उत्साह बढ़ेगा. सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे और मित्रों के साथ यादग़ार पल बिताएंगे, जिससे व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे.

कुंभ राशि: बढ़ेगा आपसी तालमेल, रिश्तों में आएगी प्रगाढ़ता
कुंभ राशि के जातकों का सभी के साथ तालमेल बढ़ेगा और आप समय पर भेंट के लिए जाएंगे. आपको शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे और प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी.

परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा. साथी और सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. संबंधों में पूरी स्पष्टता आएगी, जिससे रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

मीन राशि: बढ़ेगा आकर्षण और लगाव, भावावेश में आने से बचें
मीन राशि के जातकों का व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव और आकर्षण बढ़ेगा. करीबियों का साथ मिलेगा.

विनय और विवेक से काम लें तथा भावनात्मक पक्ष पर ध्यान दें. अपनों की बातों को अनसुना न करें और संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दें. भावावेश से बचें, धैर्य रखें और प्रेम व्यवहार बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 3 अक्टूबर 2026: कर्क राशि वाले लेनदेन पर दें ध्यान, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 अक्टूबर 2026: आज 3 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 3 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: खानपान में सुधार लाएं, मनोबल बनाए रखें |
    आज 3 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: स्पष्टता बढे़गी, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा, अनुबंधों में सुधार आएगा |
    अमेरिकी दबाव के बाद G7 देशों में सहमति, इमरजेंसी रिजर्व से 10 करोड़ बैरल तेल-डीजल जारी होगा |
    आज 3 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, खानपान पर ध्यान देंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अतिश्रम न करें, धैर्य से राह बनाएंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: स्नेह बनाए रखेंगे, आपसी मतभेद दूर होंगे |
    आज 3 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, निसंकोच कार्य करेंगे
    Advertisement