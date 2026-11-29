विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने में सफल रहेंगे. व्यापारिक और रचनात्मक कामों में तेजी आएगी. दूसरों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. रचनात्मक कामों को आगे बढ़ाएंगे. करियर और कारोबार में सुधार होगा. संपर्क और बातचीत के जरिए नए अवसर मिलेंगे. नए अनुबंध होने के योग हैं. नए विचारों पर काम करेंगे. निजी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. परिवार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामले बेहतर होंगे. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े काम पूरे होंगे. आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी.

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नौकरी-व्यवसाय: अपनी प्रतिभा के दम पर करियर में अच्छी जगह बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. अलग-अलग कामों में सफलता मिलेगी. अपने कौशल और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में तेजी बनी रहेगी. आमदनी और धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी. अपने लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक उन्नति के नए मौके मिलेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. करीबियों से मुलाकात के मौके मिलेंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रखेंगे. सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. बातचीत में स्पष्टता रखेंगे, जिससे रिश्तों में सुधार आएगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: बातचीत का तरीका बेहतर रहेगा. सभी का ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपका व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण की पूजा करें. मेवों का प्रसाद बांटें. नए विचारों को अपनाने पर जोर दें.



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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

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