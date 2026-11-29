पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने पर जोर रहेगा. कामकाज और कारोबार का विस्तार होगा. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. भाईचारा बनाए रखेंगे. अपनों के साथ अच्छा तालमेल रखेंगे. बड़ों का सम्मान करेंगे. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. बातचीत और संपर्क से जुड़े काम पूरे होंगे. व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. मन की आशंकाएं कम होंगी. अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान दें. लक्ष्य पाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में मनचाही सफलता मिल सकती है.

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नौकरी-व्यवसाय: करियर में मनचाहे परिणाम मिलने से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सभी को साथ लेकर चलेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. समझदारी और सक्रियता से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. प्रबंधन और अनुबंध से जुड़े कामों में तेजी आएगी. योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदार लोगों से मुलाकात होगी. संपर्क और बातचीत बेहतर बनी रहेगी.

प्रेम-मैत्री: मन की बात अपनों के सामने रख पाएंगे. बातचीत में सहज रहेंगे. परिवार के लोगों के साथ जरूरी बातें साझा करेंगे. रिश्तों में रुचि बनी रहेगी. सभी के साथ मधुर व्यवहार करेंगे. परिवार में तालमेल रहेगा. रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य-मनोबल: सेहत अच्छी रहेगी. खानपान में सुधार होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिना संकोच के आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा.

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आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फल और मेवों का प्रसाद बांटें. सभी के प्रति बड़प्पन का भाव रखें.



शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : कांसे के समान

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