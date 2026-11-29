परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. बातचीत में सहज रहेंगे और उत्साह बनाए रखेंगे. अपने वादे पूरे करने का प्रयास करेंगे. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. साज-संवार में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों में मजबूती आएगी और आर्थिक मामलों में तेजी रहेगी. उत्सव से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अपनों से मुलाकात के मौके मिलेंगे. घर में खुशियों का माहौल रहेगा. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.

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नौकरी-व्यवसाय: पारंपरिक कामों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कामकाज में तेजी आएगी. पेशेवर लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. प्रयासों में सफलता मिलने के योग हैं. अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें.

धन-संपत्ति: पूंजी से जुड़े काम पूरे होंगे. सकारात्मक परिणाम मिलने से उत्साहित रहेंगे. धन की बचत और उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान देंगे. योजनाओं को बेहतर बनाएंगे. बैंकिंग से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. पैतृक कारोबार और संपत्ति पर ध्यान देंगे.

प्रेम-मैत्री: बातचीत को बेहतर बनाए रखने पर जोर रहेगा. अच्छी खबर मिल सकती है. मनचाहे प्रस्ताव मिलेंगे. घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तेदारों के साथ तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: व्यक्तित्व में निखार आएगा. खानपान अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खुद पर ध्यान देंगे और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान आदित्य की पूजा करें. माणिक्य धारण करें. सभी के प्रति आदरभाव रखें और विनम्र रहें.



शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : पीच कलर

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