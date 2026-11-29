बांग्लादेश में 15 साल के दिव्यांग बेटे की मौत के बाद उसकी मां को जेल के गेट पर आखिरी बार शव देखने की अनुमति मिली. मां अवामी लीग से जुड़ी गतिविधियों के मामले में जेल में बंद है. बेटे की मौत शुक्रवार रात हुई थी. उसके बाद जब उसका शव जेल पहुंचा, तब मां को उससे मिलने के लिए सिर्फ कुछ मिनट मिले.

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44 साल की सहारमिन सुल्ताना शोरमी बांग्लादेश की काशिमपुर महिला जेल में बंद हैं. उनके बेटे निसर्ग हुसैन टुरी को जन्म से ही कई स्वास्थ्य समस्याएं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका 10 से 12 बार ऑपरेशन हो चुका था. उसे रोजमर्रा के कामों में भी मदद की जरूरत पड़ती थी. मां उसकी दवा, खाना और इलाज का ध्यान रखती थीं.

मां के बिना इलाज और पढ़ाई की चिंता

शोरमी को 3 अक्टूबर को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. वह अवामी लीग की महिला शाखा जुबो महिला लीग से जुड़ी रही हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगा रखी है.

मां के जेल जाने के बाद टूरी की देखभाल परिवार के लिए मुश्किल हो गई थी. द डेली स्टार के मुताबिक, उसकी मौसी शम्मी ने बताया कि टुरी मां के लिए रोता था और उनसे मिलना चाहता था. उसकी दादी कोहिनूर बेगम ने भी कहा कि मां के दूर होने से वह परेशान रहता था. टुरी का एक वीडियो भी सामने आया था. इसमें वह मां के जेल में होने के बाद अपनी पढ़ाई, दवा और आगे होने वाले ऑपरेशन को लेकर चिंता जताता सुनाई दिया. उसने कहा कि मां के बिना स्कूल जाना और इलाज कराना कैसे संभव होगा.

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जेल के गेट पर हुई आखिरी मुलाकात

शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे टूरी बाथरूम गया, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिवार ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वह बेहोश पड़ा था. उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई. उसकी मौत की वजह से जुड़ी पूरी मेडिकल जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है.

परिवार ने मां को बेटे का शव दिखाने की अनुमति मांगी. शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे शव लेकर एंबुलेंस काशिमपुर महिला जेल पहुंची. जेल अधीक्षक एमडी नजरुल इस्लाम ने प्रथम आलो को बताया कि उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद शोरमी को मानवीय आधार पर गेट पर बेटे का शव देखने दिया गया. यह मुलाकात करीब 2 मिनट चली. हालांकि, शर्मी की बहन शम्मी ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि मुलाकात करीब 5 मिनट की थी.

पैरोल को लेकर अलग-अलग दावे

टूरी की मौत के बाद शर्मी को पैरोल देने के लिए आवेदन किया गया था या नहीं, इस पर अलग-अलग रिपोर्ट हैं. परिवार और वकील ने आवेदन देने की बात कही. वहीं, द बिजनेस स्टैंडर्ड ने जेल अधिकारियों के हवाले से बताया कि पैरोल का आवेदन नहीं मिला था. परिवार ने सिर्फ शव देखने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया.

इस घटना के बाद जेल में बंद लोगों के मानवीय अधिकारों, दिव्यांग बच्चों की देखभाल और आपात स्थिति में पैरोल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं.

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