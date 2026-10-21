आज 21 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: करियर में मिलेगी सफलता, प्रेम और धन के मामले में बनेंगे लाभ के योग

करीबियों के साथ भ्रमण मनोरंजन के मौके बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. चहुंओर सक्रियता दिखाएंगे. बुद्धि से जगह बनाएंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा. विषयगत समझ बेहतर होगी. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. कामकाज में प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. पेशेवरजन इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सहयोगियों की मदद मिलेगी. वादा निभाने में आगे रहेंगे. परिचितों से तालमेल बेहतर होगा. वाणिज्यिक मामलों में विश्वास से भरे रहेंगे. सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. विविध मामलों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से भेंट मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. संबंध संवारने के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. आपसी जरूरतों को समझेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. आज्ञाकारिता रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

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आज का उपाय: भगवान विनायक श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. कला कौशल बढ़ाएं.



शुभ अंक : 3, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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