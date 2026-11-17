scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP में अजय माकन तय करेंगे उम्मीदवार, कांग्रेस ने पांचों चुनावी राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. उत्तर प्रदेश में अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं.

Advertisement
X
कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, यूपी में अजय माकन को जिम्मेदारी.(File Photo)
कांग्रेस ने पांच राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, यूपी में अजय माकन को जिम्मेदारी.(File Photo)

कांग्रेस ने सोमवार को अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन कमेटियों का गठन तत्काल प्रभाव से किया है.

उत्तर प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ असलम शेख और बी.वी. श्रीनिवास को कमेटी का सदस्य बनाया गया है.

पंजाब के लिए सिरिवेला प्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. सचिन सावंत और निवेदिथ अल्वा इसके सदस्य होंगे. उत्तराखंड में दीप दासमुंशी को कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है. अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया इसके सदस्य होंगे.गोवा में के.जे. जॉर्ज को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सतेज डी. पाटिल और शफी परम्बिल सदस्य होंगे. मणिपुर में बी.एम. संदीप को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. हिबी ईडन और राजेश ठाकुर इसके सदस्य होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
अब वो गर्लफ्रेंड कहां है? सवाल पर राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
2022 में दो सीट जीतने वाली कांग्रेस क्यों मांग रही यूपी में 181 सीटें? देखें खबरदार
UP election congress strategy
UP चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस में छिड़ा सियासी संग्राम
samajwadi party alliance seat sharing
UP में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी हलचल हुई तेज
Belonging A Journey of Love Sonia Gandhi 
सोनिया गांधी के बगल में अखिलेश, फ्रंट-लाइन में अमरिंदर... बुक लॉन्च में कौन-कौन पहुंचा, PHOTOS

चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने संबंधित राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.इन कमेटियों में संबंधित राज्यों के प्रभारी एआईसीसी महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रभारी महासचिव के साथ जुड़े एआईसीसी सचिव एक्स-ऑफिशियो सदस्य होंगे. इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग की ओर से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Upay 17 November 2026: परिवार में एक के बाद एक परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement