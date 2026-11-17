UP में अजय माकन तय करेंगे उम्मीदवार, कांग्रेस ने पांचों चुनावी राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी

कांग्रेस ने सोमवार को अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन कमेटियों का गठन तत्काल प्रभाव से किया है.

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उत्तर प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ असलम शेख और बी.वी. श्रीनिवास को कमेटी का सदस्य बनाया गया है.

पंजाब के लिए सिरिवेला प्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. सचिन सावंत और निवेदिथ अल्वा इसके सदस्य होंगे. उत्तराखंड में दीप दासमुंशी को कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई है. अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया इसके सदस्य होंगे.गोवा में के.जे. जॉर्ज को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सतेज डी. पाटिल और शफी परम्बिल सदस्य होंगे. मणिपुर में बी.एम. संदीप को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. हिबी ईडन और राजेश ठाकुर इसके सदस्य होंगे.

चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने संबंधित राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है.इन कमेटियों में संबंधित राज्यों के प्रभारी एआईसीसी महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और प्रभारी महासचिव के साथ जुड़े एआईसीसी सचिव एक्स-ऑफिशियो सदस्य होंगे. इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग की ओर से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.

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