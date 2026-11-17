पॉल्यूशन कंट्रोल पर MCD का एक्शन, 2 हफ्ते में काटे 15,400 चालान... वसूले 1.62 करोड़

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (एमसीडी) की टीमों ने पॉल्यूशन नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लेते हुए 2 से 16 नवंबर के बीच दिल्ली के 12 म्युनिसिपल जोन में 15,400 से ज्यादा चालान काटे और 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

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रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर को दिवाली के दिन कोई चालान नहीं काटा गया. जानकारी के मुताबिक, टीमों ने सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे की दो शिफ्ट में पेट्रोलिंग की.

डे शिफ्ट में टीमों ने 11,932 चालान काटकर करीब 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि नाइट शिफ्ट में 3,477 चालान काटे गए और करीब 34 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया.

सबसे ज्यादा चालान पहले हफ्ते में काटे गए. 2 से 6 नवंबर के बीच टीमों ने 8,773 चालान किए, जो कुल चालानों का करीब 57 फीसदी है.

4 नवंबर सबसे व्यस्त दिन रहा, जब 2,021 चालान काटे गए. जोन के हिसाब से वेस्ट दिल्ली 2,078 चालानों के साथ टॉप पर रहा, जिसके बाद साउथ ईस्ट में 1,989, साउथ जोन में 1,920 और नॉर्थ वेस्ट (रोहिणी) में 1,804 चालान दर्ज हुए.

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रोहिणी की डे टीम ने 5 नवंबर को अकेले 340 चालान काटे, जो किसी भी जोन में एक सिंगल शिफ्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है. जुर्माने की रकम के मामले में साउथ जोन सबसे आगे रहा, जहां 1,920 चालानों से करीब 86.8 लाख रुपये वसूले गए.

अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में करीब 500 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी एक्शन लिया गया और उन पर 70 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया.

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