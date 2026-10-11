आज 11 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: नई सोच से चमकेगी किस्मत, धन-धान्य में होगी वृद्धि

नए अंदाज से कार्य करने की सोच होगी. रचनात्मक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. व्यापार में सहजता रहेगी. वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे. करीबी प्रभावित होंगे. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाए रहेंगे. अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर चर्चाओं को बढ़ाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामले तेजी से गति लेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में आगे रहेंगे. लाभ का स्तर बेहतर रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में उत्साहित रहेंगे. संबंध बेहतर होंगे. मित्रों का सहयोग रहेगा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजनों को महत्व देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की खुशी में शामिल होंगे. आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. सहजता सजगता से बात रखेंगे. शारीरिक उलझनें हल होंगी.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. नवाचार बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 4 और 6

शुभ रंग : आसमानी

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