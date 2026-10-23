आज 23 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: उत्साह से कार्य करेंगे, अनुकूलन बढ़ेगा

महत्व के कार्यों को शाम तक कर लेने पर जोर दें. निजीजीवन में सहजता बनी रहेगी. कामकाज में स्थिरता बढ़ेगी. धैर्य से आगे बढ़ेंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी सामंजस्यता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों को गति देंगे. साझीदारी को बल मिलेगा. प्रयासों को गति मिलेगी. प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- भू-संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. वाहन व भवन के कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबीजन अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. खानपान में सात्विकता बढ़ाएं. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा.

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आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. विनम्र बनें.

शुभ अंक : 1, 5 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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