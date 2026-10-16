scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 16 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सहयोगियों का साथ मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे

Aaj ka Singh Rashifal 16 October 2026, Leo Horoscope Today: सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा में सफल रहेंगे. पेशेवर विषयों में सहज रहेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक बने रहेंगे. प्रयोगधर्मिता में रुचि बढ़ेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. उत्साह बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों में बेहतर रहेंगे. पेशेवर मामलों को पूरा करने में सहजता होगी. तेजी बनाए रखेंगे. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Jupiter Transit Leo October 31
दिवाली से ठीक पहले चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य!
सिंह राशिवालों को धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, जानें दैनिक राशिफल
फोकस रहेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा
Sun transit Libra October 17
शारदीय नवरात्रि पर ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव
सिंह राशिवालों के परिवार की कलह दूर होगी, व्यापार में हर काम सावधानी से करें, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सुख्रद रहेगा. मित्रों से संपर्क बढ़ेगा. प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. सहज रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 16 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सहयोगियों का साथ मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे |
    आज 16 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: उधार का लेनदेन न करें, सेहत का ध्यान रखें |
    आज 16 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: सेहत अच्छी रहेगी, निजी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी |
    एक क्लिक में पढ़ें 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार की अहम खबरें |
    आज 16 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, आर्थिक लेनदेन से बचें |
    CJP के 'तिरंगा मार्च' में क्या फिर मचेगा घमासान? देखें 10 तक |
    आज 16 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी |
    ओडिशा में ट्रक ने कार और कई मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम, VIDEO |
    Aaj ka Upay 16 October 2026: यदि धन की कमी रहती है तो नवरात्रि में क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement