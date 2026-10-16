आज 16 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: सहयोगियों का साथ मिलेगा, संबंध मजबूत होंगे

भावनात्मक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा में सफल रहेंगे. पेशेवर विषयों में सहज रहेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक बने रहेंगे. प्रयोगधर्मिता में रुचि बढ़ेगी. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. बहस विवाद से बचेंगे. सबको साथ लेकर चलने की सोच रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. आवश्यक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन होगा. बौद्धिकता का प्रतिशत बढ़ेगा. कार्य व्यापार सुधार पर रहेगा. मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. उत्साह बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्यों में बेहतर रहेंगे. पेशेवर मामलों को पूरा करने में सहजता होगी. तेजी बनाए रखेंगे. बचत व आय पर फोकस रखेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सुख्रद रहेगा. मित्रों से संपर्क बढ़ेगा. प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. भेंट मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा रहेगा. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. मन की बात कहेंगे. सहयोगियों का साथ पाएंगे. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को बल मिलेगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा. स्पर्धा का भाव रहेगा.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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